Пока платная система будет работать в пилотном режиме
Три автодороги Казахстана станут платными к концу года
Фото Владимира Третьякова

В декабре текущего года три автодороги Казахстана – Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай и Алматы – Хоргос в пилотном режиме станут платными. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«В текущем году мы приступили к монтажу систем взимания платы на дорогах Астана - Темиртау и Алматы - Капшагай, также во втором полугодии планируется начать монтаж системы на дороге Алматы - Хоргос. К концу года, в декабре данные участки будут запущены в платном режиме», - сообщил Касымбек.

По его словам, до конца года планируется завершить разработку проекта на внедрение платности на 5,5 тысяч километрах дорог. Для этого МИР намерен привлечь международных инвесторов.
«Всего планируется дополнительно ввести 6,5 тысяч км автодорог в платном режиме», - заключил министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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