При уточнении бюджета финансирование по программе «Нурлы жол» может быть сокращено – Минфин

Анализ итогов первого полугодия по выполнению государственной программы «Нурлы Жол» показывает риски неосвоения средств в будущем. Поэтому, как заявила во вторник в ходе заседания правительства вице-министр финансов Татьяна Савельева, в ведомстве уже прорабатывают предложения государственных органов по уточнению бюджета. По предварительным данным, это может быть, как сокращение средств на финансирование проектов в рамках госпрограммы, так и на их перераспределение.

«Анализ итогов полугодия показывает риски по полному освоению средств госпрограммы. В этой связи для усиления мониторинга освоения средств минфином совместно с администраторами будет проводиться еженедельная работа на портале е-минфин по аналогии с прошлым годом по средствам, которые были выделены при втором уточнении бюджета. Кроме того, нами уже прорабатываются предложения госорганов по уточнению бюджета текущего года. По предварительным данным, будут предложения как на сокращение, так и на перераспределение средств. По результатам полугодия для полного освоения средств и достижения результатов госпрограммы, просим включить в протокол поручение администраторам и местных исполнительных органов максимально обеспечить перенос средств на третий квартал в планах финансирования и обеспечить завершение конкурсных процедур до 15 августа», - попросила премьер-министра Бакытжана Сагинтаева Савельева.

В целом, сообщила она, на 1 июля освоение по госпрограмме составило 161,6 млрд тенге, по расходам, реализуемым администраторами, освоено 101,8 млрд тенге. Регионам предусмотрено выделение 130,6 млрд тенге, в том числе, целевыми трансфертами - 82,6 млрд тенге и бюджетными кредитами - 48 млрд. Местным бюджетам, согласно планов финансирования, в полном объеме перечислено 59,7 млрд тенге, освоено 59,2 млрд тенге. Не освоено - 458 млн тенге и основная доля – это по строительству школ: 189,3 млн – в Мангистауской области по строительству школы на 600 учащихся, 150 млн тенге - в Акмолинской области по строительству профильной школы на 800 учащихся с интернатом в городе Щучинске, 116,2 млн тенге – по строительству школы в Жамбылской области и средней школы на 1000 мест в городе Тараз.

«По планам финансирования госорганы должны были переместить средства на второй и третий квартал. Однако данное поручение практически не выполнено, перенесены со второго полугодия только 3,1 млрд тенге, из них 2 млрд – это по министерству национальной экономики, - также сообщила вице-министр. - Планирование средств на поздние месяцы связано с работой администраторов и акиматов, и основная причина – это долгие процедуры ратификация соглашений по займам, позднее распределение средств и позднее распределение госзакупок», - объяснила она.

Данная ситуация привела к аккумулированию средств на второе полугодие в размере 322,5 млрд тенге. Эта сумма включает и не распределенные средства министерства национальной экономики по проектам с международными финансовыми организациями – 19,3 млрд тенге. «Здесь есть риск неосвоения», - предупредила Савельева.