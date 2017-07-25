Минсельхоз разработало карту размещения предприятий агропереработки

В Министерстве сельского хозяйства готовы внести готовы внести изменения в госпрограмму развития агропромышленного комплекса. Для этого разработана карта размещения предприятий переработки, на реализацию которой потребуется 112,1 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов. Кабинет министров с таким предложением согласился.

Как отметил Мырзахметов, эффективность сельского хозяйства зависит от агропереработки, поскольку она формирует спрос на сельхозпродукцию и повышает ее добавленную стоимость. Развитие этой сферы, по его словам, обеспечит достижение заданного среднегодового темпа роста валовой продукции в размере 5,3% в рамках проектного офиса «Третья модернизация экономики». Вклад агропереработки в среднегодовой рост валовой продукции составит 50%. При этом переработка сельхозпродукции «подтянет» рост производства продукции растениеводства на 1,4%, а также продукции животноводства на 1,2%. Агропереработка обеспечит рост производительности труда в АПК, к уровню 2016 года на 18,6% и снижение импорта с 32% до 25%.

«Учитывая высокую долю импорта, недозагруженные мощности и сырьевой потенциал определены 9 приоритетных видов переработки, которые представлены 435 предприятиями. Это - переработка молока; мяса; шкур и шерсти, масличных и зерновых культур; плодов и овощей, сахарной свеклы и картофеля, по которым разработана четкая Карта размещения предприятий агропереработки, в том числе по каждой области, в разрезе районов», - сообщил вице-премьер.

В основу карты переработки, по его словам, заложены три последовательных принципа. Это - дозагрузка существующих мощностей 435 предприятий за счет обеспечения доступа к кредитам на пополнение оборотных средств, а также организации сбора сырья через кооперативы; модернизация 80 действующих предприятий, для повышения конкурентоспособности, ну и для эффективного использования имеющихся производственных площадей; строительство 79 перерабатывающих предприятий, в основном небольших, в тех регионах, где имеется сырье, а действующие предприятия переработки слишком удалены.

Для развития агропереработки, также сообщил Мырзахметов, будут задействованы все отраслевые меры поддержки. Речь идет о создании инфраструктуры по заготовке и хранению сырья через кооперативы; новых механизмах субсидирования на сданное сырье на переработку, диверсификации в растениеводстве для производства востребованного сырья и продвижение продуктов переработки через Экспортный центр.

«Теперь главный вопрос – финансирования карты», - подчеркнул министр.

По его словам, министерством рассмотрены несколько вариантов. И для уменьшения нагрузки на бюджет, предлагается «наиболее оптимальный вариант» обеспечения доступности кредитов финансовых институтов (банки второго уровня, КазАгро, Байтерек - V).

«Анализ показывает, что кредитные ресурсы нужны, прежде всего, на пополнение оборотных средств. Во-вторых, на модернизацию и строительство новых предприятий. Для решения этой задачи предлагается субсидировать процентную ставку кредитов финансовых институтов по указанным направлениям. Мы обсудили такой подход с ассоциацией финансистов Казахстана и банками. Они выразили готовность работать по предлагаемой схеме», - заверил Мырзахметов.

Для удешевления ставки вознаграждения по кредитам на пополнение оборотных средств с учетом интересов бюджета и финансовых институтов в Минсельхозе предлагают определить размер субсидий до 4%.

«На это потребуется, на весь период реализации карты - 24,1 млрд тенге», - отметил вице-премьер.

Для удешевления ставки кредитов на основные средства глава ведомства предлагает определить размер субсидий до 10%. Для этого потребуется 38,1 млрд тенге. Кроме субсидирования ставок вознаграждения по кредитам на оборотные и основные средства, потребуется около 50 млрд тенге инвестиционных субсидий на оборудование при модернизации и строительстве новых заводов.

«Таким образом, по нашим подсчетам с учетом минимизации всех расходов, общая потребность в господдержке на реализацию Карты за 4 года составит 112,1 млрд. тенге. Для реализации программ субсидирования ставок вознаграждения предлагается определить единым оператором структурное подразделение «КазАгро – «КазАгроГарант» «КазАгро», который будет координировать все вопросы взаимодействия с финансовыми институтами. А по инвестиционным субсидиям реализация программ будет осуществляться в рамках существующих правил, через акиматы. При необходимости будет задействован, действующий механизм региональных координационных советов (РКС) для рассмотрения и обоснования проектов агропереработки», - сообщил Мырзахметов.

В итоге, заверил он, реализация карты позволит увеличить валовое производство продукции переработки с 1,9 до 3 трлн. тенге и создать 7 тысяч рабочих мест. При этом, общая сумма налоговых отчислений увеличится дополнительно на 171 млрд. тенге.