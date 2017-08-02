Дети с диабетом обеспеченны инсулиновыми помпами в достаточном количестве – Минздрав

Сегодня Vласть сообщала об открытом письме родителей детей с сахарным диабетом 1 типа, которые обеспокоены тем, что инсулиновые помпы планируют исключить из перечня бесплатных. Письмо было адресовано президенту Нурсултану Назарбаеву и министру здравоохранения Елжану Биртанову. В ответ на устный запрос Vласти в Минздраве, среди прочего, заметили, что «все дети, которые нуждаются в инсулиновых помпах обеспечены ими в достаточном количестве».

«В Казахстане все дети, которые нуждаются в инсулиновых помпах обеспечены ими в достаточном количестве. Также в запасе имеются не установленные помпы на случаи возникновения потребности. Следует отметить, в случае выявления новых пациентов будет рассмотрено возможность закупа помп за счет экономии бюджетных средств.

Необходимо отметить, что помпы используются в течении продолжительного периода времени (от пяти лет), в связи с чем нет потребности постоянно закупать новые для уже обеспеченных помпами детей», - сообщили в ведомстве.

При этом, добавили в Минздраве, в новом проекте нормативно-правового акта по амбулаторному обеспечению «детям до 18 лет ранее обеспеченных инсулиновыми помпами, будут предоставлены сменные расходные материалы - резервуар к помпам инсулиновым, инфузионный набор к помпам инсулиновым за счет бюджетных средств, бесплатно».

Несмотря на утверждения Минздрава, что «все дети, которые нуждаются в инсулиновых помпах обеспечены ими в достаточном количестве», родители больных детей в своем письме подчеркивали: «Многим нашим детям еще не успели закупить и установить помпу, мы все так ее ждали, но как нам сообщили в диабетической ассоциации закуп инсулиновых помп планируют исключить из перечня бесплатных».

Инсулиновая помпа - это необходимый прибор для хорошей компенсации детей с сахарным диабетом 1 типа. «Только инсулиновая помпа может приблизить к длительной норме сахара, что предотвращает осложнения. Благодаря помпе, дети могут получить осложнения только на начальной стадии через года. Либо вообще не иметь никаких осложнений, и только помпа позволяет вести полноценный образ жизни», - говорится в письме родителей детей с диабетом.