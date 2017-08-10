Российский эксперт раскритиковал Казахстан за отсутствие ВИЭ в Астане

«Мы с вами находимся в прекрасной новой столице Казахстана. Стране, которая объявляет о переходе на зеленую энергетику и делает это одним из хедлайнеров своей экономической стратегии. Я несколько раз здесь был, но я не видел ни одной солнечной станции, даже светофоры работают от ТЭЦ, а не от солнечной батареи. Я не видел ни одного ветрогенератора, хотя здесь полно ветра», - заявил Юлкин.

По его словам, «это удивительно», учитывая возможности страны в этом направлении.

«Таких возможностей сегодня достаточно много, они есть в любой стране. Они есть в Казахстане, они есть в России. В качестве примера он привел компанию «Газпром», которая развивает альтернативную энергетику даже за полярным кругом.

«Далеко за полярным кругом есть целый ряд объектов инфраструктуры, которые обеспечиваются ветровой и солнечной энергетикой вместе взятыми. Это ужасно интересный пример, который следует тиражировать, и о котором стоит говорить. На самом деле, возобновляемая энергетика работает везде: и на севере, и на юге, и там, где много солнца, и там, где мало солнца. Все равно она функционирует. А комбинация: солнце, ветер плюс накопитель энергии показала свою эффективность в любых условиях, в том числе, в условиях заполярного круга и супер низких температур. И мне кажется, это хороший знак. Это значит, что технологические решения уже есть. И все чего не хватает – не хватает амбиций, не хватает правильного экономического расчета затрат и выгод, не хватает желания заниматься этим всерьез», - считает эксперт.