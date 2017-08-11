Команда казахстанских школьниц победила на Всемирном Питчинге в Сан-Франциско

Команда из четырех учениц старших классов алматинских школ под названием «/flash» завоевала гран-при на World Pitch Summit (Всемирный Питчинг) в рамках международного саммита Technovation 2017 в Сан-Франциско, сообщает пресс-служба генерального консульства США в Алматы.

Команда алматинских школьниц разработала мобильное приложение «QamCare» для повышения безопасности подростков. Мобильное приложение QamCare позволяет подросткам отправлять координаты GPS своим близким в случае чрезвычайной ситуации. QamCare происходит от казахского слова Qamqor, что означает уход и поддержку.

На саммите Technovation 2017 команда «/flash» соревновалась с пятью командами из Индии, Армении, Кении и другой командой из Казахстана, чтобы представить свой проект перед коллегией судей и получить шанс стать победителем Всемирного Питчинга.

Более 100 команд со всего мира участвовало во Всемирном Питчинге. Только шесть команд были отобраны для презентации своих проектов на саммите.

Среди шести команд финалистов на саммите присутствовала еще одна команда из Алматы под названием «GoWaCo», она представила свое образовательное приложение в области переработки.

Победительницы из команды «/flash» занимаются в MakerspaceAlmaty – технологическом и инновационном хабе, спонсируемом Генконсульством США в Алматы и компанией Chevron.

Technovation - это глобальная инициатива, призванная вдохновить и дать молодым женщинам возможность стать лидерами и новаторами, решая проблемы в своем сообществе посредством технологий и предпринимательства. В Казахстане Technovation была запущена в 2016 году Дианой Цой, выпускницей TechWomen - программы обмена Государственного департамента США.

Проект Makerspace - часть глобального движения, который поощряет инновации, творчество и решение проблем с помощью технологий. Генеральное консульство США вместе с компанией Chevron спонсирует деятельность Makerspace в Алматы, который имеет такие ресурсы как 3D принтеры, обучающее программное обеспечение по робототехнике, электроника, различные инструменты, станки и много другое, а также организовывает обучающие курсы в группах и с наставниками в области науки, технологии, инженерии и математики.