Договор о пенсионном обеспечении на рынке ЕАЭС должен вступить в силу в 2018 году – премьер Кыргызстана

Он настаивает на его срочной доработке
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Работу над договором о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза необходимо закончить как можно скорее, чтобы уже в 2018 году он вступил в силу. Такое предложение в понедельник в ходе заседания межправительственного совета в Астане высказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
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