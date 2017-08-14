Договор о пенсионном обеспечении на рынке ЕАЭС должен вступить в силу в 2018 году – премьер Кыргызстана

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Работу над договором о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза необходимо закончить как можно скорее, чтобы уже в 2018 году он вступил в силу. Такое предложение в понедельник в ходе заседания межправительственного совета в Астане высказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.