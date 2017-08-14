Он настаивает на его срочной доработке
Договор о пенсионном обеспечении на рынке ЕАЭС должен вступить в силу в 2018 году – премьер Кыргызстана
фото Владимира Третьякова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Работу над договором о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза необходимо закончить как можно скорее, чтобы уже в 2018 году он вступил в силу. Такое предложение в понедельник в ходе заседания межправительственного совета в Астане высказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

«Одной из основополагающих целей нашего союза является формирование единого рынка трудовых ресурсов. Договор о пенсионном обеспечении государств-членов ЕАЭС должен стать знаковым документом, который будет способствовать созданию равноправной среды для трудящихся в государствах-членов ЕАЭС. Мы призываем государства-члены приложить все усилия для доработки и вступления в силу договора о пенсионном обеспечении в 2018 году», - заявил Жээнбеков.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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