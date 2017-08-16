США отказывают Казахстану в экстрадиции Диаса Кадырбаева

Власти США отказывают Казахстану в экстрадиции на родину из американской тюрьмы Диаса Кадырбаева, осужденного по делу о теракте в Бостоне из-за тяжести совершенного им преступления, сообщает агентство Sputnik Казахстан .

«С 2015 года Генеральная прокуратура неоднократно обращалась в министерство юстиции США о его переводе на родину. Однако нам было отказано в связи с тяжестью совершенного преступления. Он осужден на 6 лет. Срок отбытия наказания заканчивается у него в 2019 году», —сказал накануне в эфире телеканала КТК начальник управления международного сотрудничества Генпрокуратуры Галымжан Койгельдиев. Он подчеркнул, что «данный вопрос находится в исключительной компетенции американской стороны».

Казахстанские студенты Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев в июне 2015 года были приговорены в США к 3,5 и 6 годам лишения свободы соответственно за воспрепятствование расследованию теракта в Бостоне. Тажаяков 25 месяцев из этого срока провел в заключении в рамках следствия и судебного процесса. За хорошее поведение ему сократили срок заключения на 15%, он вернулся на родину в июне 2016 года.

По информации прокуратуры, о переводе в Казахстан Диас Кадырбаев попросил лично, однако между США и Казахстаном пока нет договора об экстрадиции. Всего в заграничных тюрьмах сейчас находится около трех тысяч казахстанцев, четверо из которых отбывают наказание в США.