На ЭКСПО ожидается прибытие президентской делегации из США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направит президентскую делегацию в Казахстан в конце августа, главной целью которой будет посещение международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, сообщает в четверг МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

Список членов делегации был обнародован на официальном сайте Белого дома, сообщает информагентство.

«Президент Дональд Трамп сегодня объявил о назначении президентской делегации в Республику Казахстан для посещения международной выставки ЭКСПО «Энергия будущего» в городе Астана 28 августа 2017 года»,- говорится в пресс-релизе Белого дома.

Согласно пресс-релизу, делегацию возглавит министр энергетики Рик Перри. В нее также войдут посол США в Казахстане Джордж Крол, конгрессмен Кевин Крамер, заместитель помощника президента США по вопросам национальной безопасности Лиза Кертис, а также представители General Electric и Overseas Private Investment Corporation.