Фоос объяснил, почему в Казахстане действует пропорциональная, а не смешанная система выборов
Я не вижу равенства политических партий – зампред ЦИК
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В пятницу в ходе заседания межведомственной комиссии в министерстве юстиции заместитель председателя центральной избирательной комиссии Владимир Фоос рассказал, почему в Казахстане действует пропорциональная, а не смешанная избирательная система. Все дело, по его словам, в неравенстве партий.

«Смешанная система у нас уже присутствовала. Перед государством была поставлена задача о том, чтобы партии набрали свою силу. То есть,. развитие партийной системы. Для развития партийной системы был переход на пропорциональную избирательную систему. Вот когда, я думаю, политические партии войдут в силу, что могут смело конкурировать на равных между собой, тогда, я думаю, можно опять вернуться к смешанной системе. Пока я не вижу равенства политических партий», - заявил Фоос.

Отметим, что согласно законодательству политические партии формируют состав нижней палаты парламента через пропорциональную систему выборов. То есть, по партийным спискам. Ранее в нашей стране выборы депутатов Мажилиса марламента проходили по смешанной избирательной системе - 67 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, а 10 - по спискам политических партий.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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