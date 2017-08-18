Я не вижу равенства политических партий – зампред ЦИК

В пятницу в ходе заседания межведомственной комиссии в министерстве юстиции заместитель председателя центральной избирательной комиссии Владимир Фоос рассказал, почему в Казахстане действует пропорциональная, а не смешанная избирательная система. Все дело, по его словам, в неравенстве партий.

«Смешанная система у нас уже присутствовала. Перед государством была поставлена задача о том, чтобы партии набрали свою силу. То есть,. развитие партийной системы. Для развития партийной системы был переход на пропорциональную избирательную систему. Вот когда, я думаю, политические партии войдут в силу, что могут смело конкурировать на равных между собой, тогда, я думаю, можно опять вернуться к смешанной системе. Пока я не вижу равенства политических партий», - заявил Фоос.

Отметим, что согласно законодательству политические партии формируют состав нижней палаты парламента через пропорциональную систему выборов. То есть, по партийным спискам. Ранее в нашей стране выборы депутатов Мажилиса марламента проходили по смешанной избирательной системе - 67 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, а 10 - по спискам политических партий.