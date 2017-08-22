Попечительские советы могут наделить правом назначать директоров школ

Министр образования считает, что такое возможно в будущем
Попечительские советы в будущем станут главным органом для организации внутренней жизни школы. Более того, их могут наделить правом назначать директоров учреждений образования, заявил во вторник в ходе республиканской августовской конференции педагогических работников министр образования и науки Ерлан Сагадиев.
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