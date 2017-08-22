Попечительские советы могут наделить правом назначать директоров школ

Попечительские советы в будущем станут главным органом для организации внутренней жизни школы. Более того, их могут наделить правом назначать директоров учреждений образования, заявил во вторник в ходе республиканской августовской конференции педагогических работников министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

«В этом году важным направлением будет дальнейшее формирование и укрепление попечительских советов школ с передачей им более широкого спектра полномочий. В будущем - вплоть до согласования назначения директоров», - сообщил Сагадиев.

Он отметил, что в обществе складывается неверное мнение, что попечительские советы – это органы для спонсорства.

«Это неверно, - подчеркнул министр. - В будущем они будут одним из важнейших органов в организации внутренней жизни школы, (советы будут осуществлять - V) контроль за тем, что происходит в школах. Всё это будет поэтапно, планомерно. Мы это будем широко обсуждать. Ничего неожиданного для вас не будет», - пообещал глава Минобразования.

Параллельно, по его словам, планируется расширение академической, управленческой и финансовой свободы школ под контролем попечительских советов.

«Я уже попросил акимов областей и городов взять под свой личный контроль вопрос правильности формирования попечительских советов: включение в их состав активной общественности, депутатов маслихатов и местной прессы. Начиная с сентября мы начнём этим заниматься», - резюмировал Сагадиев.