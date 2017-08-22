Казахстану необходимо развивать ветровую энергетику – германский эксперт

«На мой взгляд, в Казахстане необходимо развивать ветровую энергию. У вас большие территории представляют собой степи, где часто дуют порывистые ветра. Надо использовать эти природные условия и преобразовывать их в экономическое преимущество. Это позволит не только получать чистую энергию без загрязнения атмосферы, но и зарабатывать на этом", - сказала Хойдорф.

В качестве одного из успешных примеров Хойдорф привела Китай, который также в достаточной мере обладает как возобновляемыми источниками энергии, так и полезными ископаемыми.

При этом ставка на возобновляемым источники энергии со временем оправдает себя, как это, например, было в Германии, полагает эксперт. "10-15 лет назад, когда начиналось развитие ВИЭ, правительство давало большие субсидии и преференции для того, чтобы использование альтернативных источников развивалось. Но, на сегодняшний день, по прошествии 15 лет мы можем сказать, что добились впечатляющих результатов. Сегодня в Германии энергия, полученная от ВИЭ, дешевле энергии, полученной от угля. Поэтому Казахстану следует делать шаги в этом направлении, но делать уже сейчас, так как многие страны ушли далеко вперед в этом направлении", - резюмировала спикер.