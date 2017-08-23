​К колебаниям курса тенге в начале августа привели слухи в СМИ и соцсетях – глава Нацбанка

К колебанию курса тенге в начале августа привело распространение слухов о девальвации в СМИ и социальных сетях. Фундаментальных причин для его изменения не было, заявил на пресс-конференции в среду председатель Национального банка Данияр Акишев.

«В начале августа этого года курс тенге демонстрировал повышенную волатильность на фоне негативных публикаций и отдельных слухов в социальных сетях о возможной и значительной девальвации тенге. На самом деле, фундаментальных изменений, оправдывающих колебание тенге, не было. Соответственно, данная динамика имела краткосрочный характер. В настоящее время ситуация на валютном рынке стабилизировалась», - заявил Акишев.

По итогам торгов 22 августа курс тенге сложился на уровне 333,8, укрепившись с начала года на 0,2%. В среду утренние торги закрылись на отметке 333 тенге.