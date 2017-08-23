​Нацбанк наблюдает восстановление банковского кредитования

Наиболее активные на этом рынке банки с начала года нарастили портфель в пределах 4-30%
С начала года совокупный объём кредитов экономике вырос на 5,2%, а за июль на 0,7% до 12,8 трлн тенге. Национальный банк считает, что рынок кредитования восстанавливается, поскольку 9 из 15 наиболее активных на нём игроков с начала года показали рост портфеля в пределах 4-30%, рассказал на пресс-конференции в среду председатель Нацбанка Данияр Акишев.
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