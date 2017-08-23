​Нацбанк наблюдает восстановление банковского кредитования

С начала года совокупный объём кредитов экономике вырос на 5,2%, а за июль на 0,7% до 12,8 трлн тенге. Национальный банк считает, что рынок кредитования восстанавливается, поскольку 9 из 15 наиболее активных на нём игроков с начала года показали рост портфеля в пределах 4-30%, рассказал на пресс-конференции в среду председатель Нацбанка Данияр Акишев.

Рост кредитования с начала года, по словам Акишева, произошёл за счёт займов в национальной валюте. За первые семь месяцев они выросли на 25% или 1 трлн тенге. Валютные кредиты за этот период сократились на 52,5% или 517 млрд тенге.

«По мнению Национального банка, рынок кредитования постепенно восстанавливается. Конечно, мы рассчитывали на более высокий рост кредитования. Тем не менее, мы провели анализ кредитной активности и отдельных банков. Мы взяли 15 банков, которые формируют 90% кредитного рынка и посмотрели, что у 9 из них прирост кредитования с начала года составляет от 4 до 30%. То есть, если бы речь шла о стагнации кредитования, тогда бы у всех банков происходило сокращение активности», - пояснил глава Нацбанка.

Остальные банки, по мнению Акишева, находятся в поисках дальнейшей модели развития бизнеса, работают над увеличением собственного капитала или оздоравливают собственный кредитный портфель: «Соответственно, в рамках этого оздоровления и приходится возвращать те кредиты, которые выданы с риском».