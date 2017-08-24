Национальные экономики стран-членов ЕАЭС благоприятно адаптировались к новым реалиям – Сагинтаев

Страны-участницы Евразийского экономического союза планируют расширить сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. Поэтому в четверг в рамках международного форума «Евразийская неделя», который проходит в Астане, планируется подписать ряд соответствующих документов, сообщил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

«На полях форума предлагается подписать ряд документов, способствующих международному развитию в рамках ЕАЭС в агропромышленном комплексе, в том числе по мерам, направленным на развитие экспорта. Хочу отметить, что национальные экономики членов союза, смогли благоприятно адаптироваться к новым реалиям», - сказал Сагинтаев.

По его словам, с начала текущего года наблюдается положительная динамика роста основных показателей. Рост ВВП за первый квартал 2017 года стран участниц союза составил 0,8%, объем внешней торговли в первом полугодии увеличился почти на 28%.

«В целом благодаря созданию внутренних условий развития торговли мы увеличиваем торговлю не только между нашими странами, но и с третьими странами. К примеру, открыв взаимный беспошлинный доступ для товаров из Вьетнама. мы значительно активизировали торговлю с этой страной. Итоги первого полугодия показывают увеличение товарооборота государств-членов ЕвразЭС с Вьетнамом на 26,9%, а в денежном эквиваленте, это почти полмиллиарда долларов. Из этих денег 271 миллион долларов пришелся на Казахстан», - также сообщил премьер Казахстана.

Первый опыт союза в данном направлении, по мнению Сагинтаева, создает прочную основу для расширения торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами.

«Уже ведутся переговоры по соглашениям о свободной торговле с Израилем, Сербией, Ираном», - напомнил он.

В то же время, одним из ключевых направлений экономических показателей становится вопрос устранения барьеров и ограничений. Соблюдение добросовестной конкуренции на трансграничных рынках союза «позволит увеличить торговлю между нашими странами, создать условия для роста обрабатывающей промышленности, а выстраивание кооперационных цепочек позволит создавать конкурентоспособную продукцию».

«Промышленная кооперация является одной из наиболее приоритетных форм объединения усилий компаний по производству продукции, которая позволяет не только получать хорошую прибыль, но и выдерживать острую конкурентную борьбу», - считает глава казахстанского правительства.

В настоящее время сформированы 12 платформ по которым обсуждаются более 130 совместных кооперационных проектов по таким направлениям, как космос, ИКТ, экология, электроника, добыча природных ресурсов, сельское хозяйство и так далее. Все это позволит в перспективе укрепить технологическую модернизацию стран, объединить усилия науки и бизнеса и госсектора, продвижение передовых Евразийских разработок.

«По оценкам международных экспертов цифровизация экономики радикально меняет ландшафт мировой экономики и может обеспечить 1/3 мирового ВВП к 2025 году. Сейчас активно развивается проект единого цифрового пространства ЕАЭС, которое должно стать одним из ключевых элементов, поддерживающих свободное движение товаров и услуг, людей, капитала. Цифровая повестка ЕАЭС призвано стать аккумулирующей базой, куда также войдут не только наши собственные наработки, но и новейшие мировые достижения», - подчеркнул Сагинтаев.

Он напомнил, что в Казахстане также работают над цифровой повесткой и вскоре презентуют государственную программу «Цифровой Казахстан».