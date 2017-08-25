Назарбаев провел совещание по вопросам деятельности нацкомиссии по модернизации

В пятницу в Астане прошло совещание по вопросам деятельности национальной комиссии по модернизации под председательством президента Казахстана, сообщает Акорда.

По данным пресс-службы президента, в ходе совещания были заслушаны доклады председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрата Кожамжарова, заместителя руководителя администрации президента Талгата Донакова, министра национальной экономики Тимура Сулейменова, первого заместителя руководителя администрации президента Марата Тажина, заместителя председателя сената Бектаса Бекназарова.

Заслушав отчеты руководителей рабочих групп, Назарбаев остановился на реализации отдельных направлений пяти институциональных реформ.

«Касательно первой реформы. По итогам аттестации руководящих работников корпуса «Б» во многих министерствах и акиматах выявлено слабое знание стратегических и программных документов, - говорит президент Казахастана. - Это касается, прежде всего, министерств сельского хозяйства, здравоохранения, образования и науки, и практически всех акиматов. Ситуация с карьерным продвижением госслужащих улучшилась. Вместе с тем, в ряде госорганов наблюдается высокая сменяемость руководящего состава в связи с «командными перемещениями».

Глава государства подчеркнул, что на освобождающиеся «по собственному желанию» должности назначаются люди, работавшие с руководителями в различные периоды, и поручил принять дополнительные меры по исправлению указанных недостатков. По словам президента, не снижается поток обращений со стороны населения о нарушениях законности и правопорядка в администрацию президента. По мнению Назарбаева, нет реальной состязательности на досудебной стадии.

«Адвокаты и работники правоохранительных органов имеют недостаточную квалификацию. Процедуры по очевидным и малозначительным правонарушениям необходимо максимально упростить. Люди не должны месяцами ждать решений по простым делам. Решения судебных и правоохранительных органов должны быть лаконичными, ясными для понимания граждан», - сказал Назарбаев.

Также глава государства акцентировал внимание на недопущении снижения управляемости и оперативности местной полиции в реагировании на экстренные ситуации. Он заявил, что аким вправе ставить перед полицией задачи по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений.

Президент также напомнил о необходимости исключения из проекта нового Налогового кодекса неэффективных льгот и преференций, а также поручил провести широкую разъяснительную работу по данному вопросу.

Кроме этого, Назарбаев акцентировал внимание на важность исполнения закона об укрупнении региональных электросетевых компаний, что должно привести к снижению стоимости электроэнергии для потребителей.

«Ставилась задача привлечь минимум 10 транснациональных компаний в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода на мировые рынки. В прошлом году запущено всего три совместных проекта, реализованные компаниями «Тенарис», «ЭФКО» и «Кока-кола». При этом компания, выпускающая кока-колу, работает в стране ещё с прошлого века», - сказал президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев отметил отсутствие существенного прогресса в части реализации проектов в приоритетных секторах экономики с участием «якорных инвесторов» за последние 2 года. По словам президента, ни один проект со стратегическим инвестором в этих отраслях не реализован.

«Создали специальную национальную компанию «Kazakh Invest». Придали ей особый статус, во всех регионах создали представительства. Прошло полгода, где результаты?» - сказал Назарбаев и поручил премьер-министру закрепить зоны ответственности в работе по привлечению инвесторов.

Президент отметил проблему коррупции в секторе недропользования, несмотря на предпринимаемые правительством меры, и поручил пересмотреть законодательство в этой сфере. В заключение глава государства обозначил большой объем предстоящей работы всех ветвей власти по дальнейшей реализации «Плана нации».

«В рамках конституционных реформ усилена подотчётность и подконтрольность правительства парламенту и его палатам. Каждый руководитель должен оперативно и компетентно их решать на своём уровне, не перекладывая ответственность на других. Текущие вопросы не следует выносить на уровень президента», - резюмировал Назарбаев.