​Лауреаты «Оскара» и Нобелевской премии вступились за режиссёра Серебренникова

Немецкий режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург организовали сбор подписей под петицией в защиту Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 млн. рублей. Текст опубликован на Change.org на немецком и английском языках, сообщают в понедельник Ведомости .

Западные деятели культуры считают, что обвинения, выдвинутые против Серебренникова, несостоятельны. По мнению инициаторов петиции и подписавших ее, арест Серебренникова произошел «с целью заставить замолчать международно признанного режиссера». В петиции звучит призыв к Генпрокуратуре России прекратить преследование и отпустить режиссера из-под домашнего ареста.

«Мы призываем представителей руководства наших стран сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации, и не попал в тюрьму», — говорится также в письме.

Петицию уже подписали 35 известных деятелей культуры, среди которых обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, лауреат двух премий «Оскара» Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф и другие.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.