Сократить дисбаланс информации о ядерном оружии между странами призвал Назарбаев

Договор о нераспространении ядерного оружия не оправдывает возложенных на него надежд, заявил во вторник в ходе церемонии открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В этой связи он призвал страны подписать договор до 2020 года.

«Мы не раз указывали, что договор о нераспространении ядерного оружия не оправдывает возлагающихся на него надежд. Нет конкретных шагов против тех, кто нарушает», - заявил Назарбаев.

В частности, подчеркнул он, страны «ядерного клуба» не раскрывают свои сведения о ядерных программах в добровольном порядке, а остальным запрещают иметь, испытывать и распространять. При этом, «требуют от них исчерпывающей информации».

«Необходимо сокращать такой дисбаланс подходов между «ядерной пятеркой» и остальным миром. К 2020 году мировое сообщество будет отмечать 50-летие вступления в силу договора о нераспространении ядерного оружия. Давайте все приложим усилия, чтобы к этому сроку договор о полном запрете оружия также вступил в силу», - призвал президент Казахстана.