Назначен новый глава Казатомпрома

Им стал Галымжан Пирматов
Галымжан Пирматов назначен новым председателем правления национальной атомной компании «Казатомпром». В четверг его представил коллективу предправления фонда «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев. Ранее Пирматов занимал пост заместителя председателя Национального банка, информировала пресс-служба национальной компании «Казатомпром».
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