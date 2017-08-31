Назначен новый глава Казатомпрома

Кандидатура Пирматова была утверждена решением единственного акционера Казатомпрома - фонда «Самрук-Казына».

«Галымжан Пирматов – высококвалифицированный специалист, хорошо известный в атомной индустрии. Он глубоко знает эту отрасль, поэтому сможет реализовать задачи и цели, стоящие перед компанией, а также довести системные реформы, которые сейчас происходят в отрасли, до конца», – сказал Шукеев, слова которого приводятся в сообщении.

В период с 2009 по 2011 годы Пирматов занимал должность вице-президента по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром». В 2011 – 2015 годах руководил горнорудной компанией «Cameco Kazakhstan».

45-летний Галымжан Пирматов - выпускник Новосибирского госуниверситета, КИМЭП, Atkinson Graduate School of Management, Willamette University. В разные годы занимал должности финансового директора СП «Алтын-Тас», директора по инвестициям AIG Silk Road Capital Management, директора департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк», вице-министра экономики и бюджетного планирования.