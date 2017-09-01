Шестой раунд переговоров по Сирии пройдет в Астане 14-15 сентября, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

«Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 14-15 сентября 2017 года в Астане. По информации стран-гарантов, в ходе предстоящей встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, участники намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и Восточной Гуте, проекты положениий о Координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

«Ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - проинформировали в ведомстве.

Накануне встречи высокого уровня страны-гаранты планируют провести 1-3 сентября заседание Совместной рабочей группы.