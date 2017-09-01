Об этом сообщил МИД Казахстана
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Шестой раунд переговоров по Сирии пройдет в Астане 14-15 сентября, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
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