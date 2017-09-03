Полиция установила участников драки на стройобъекте в Астане

«ДВД Астаны в рамках уголовного дела зарегистрированного по статье 293 ч. 2 («Хулиганство») Уголовного кодекса в результате проведенных следственно-оперативных мероприятии, установлены подозреваемые причастные к нанесению телесных повреждений сотруднику охранной фирмы Полатову. Аналогично установлен круг подозреваемых из числа сотрудников охранной структуры, причинившие в ответ на избиения Полатова телесные повреждения гражданам Индии – рабочим строительного объекта», - говорится в сообщении МВД Казахстана.

По информации ведомства, в настоящее время по делу «проводятся необходимые следственные действия направленные на конкретизацию действий участников конфликта, по результатам которых будет дана соответствующая уголовному закону правовая оценка и виновные будут привлечены к ответственности».

Кроме того, указывается в сообщении, органами внутренних дел города Астаны «были приняты меры в отношении граждан, допустивших нарушения общественного порядка в ночь на 3 сентября при пресечении конфликта в районе «Абу Даби Плаза».

В отделы полиции Астаны был доставлен 41 человек, 8 из них привлечены к административной ответственности. «Остальные после проведения профилактических мероприятии и предупреждения о недопущении нарушения общественного порядка были отпущены», - отмечается в сообщении.

МВД также вновь напомнило о недопустимости «каких-либо противоправных действии, направленных на нарушение общественного порядка, в том числе, и распространение заведомо недостоверной информации в связи с имевшим место событием».

Накануне на стройплощадке в Астане произошла массовая драка между рабочими - гражданами Индии - и сотрудниками охранной фирмы.