​Инфляция в Казахстане по итогам восьми месяцев составила 3,9%

С января по август 2017 года инфляция в Казахстане составила 3,9%. Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 3,6%, непродовольственные – на 4,2%, а платные услуги – на 4%, сообщает в понедельник пресс-служба министерства национальной экономики.

Цены на картофель выросли на 17,3%, на баранину – на 12%, говядину – на 11,2%, молоко консервированное – на 8,7%, кондитерские изделия – на 7%, конину – на 6,6%, масло сливочное, сыр сычужный – по 6,5%, фрукты свежие – на 2,4%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 68,6%, помидоры – на 55,2%, яйца – на 30,2%, чеснок – на 23,2%, крупу гречневую – на 18,8%, перец сладкий – на 17,9%, масло подсолнечное – на 10,4%.

«В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 9,6%, отопление центральное – на 7,3%, содержание жилья – на 6,2%, холодную воду – на 5,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,8%, электроэнергию – на 3,8%, горячую воду – на 3,6%», - говорится в сообщении.

Кроме того, дизельное топливо с начала года подорожало на 9,3%,бензин – на 5,7%, проезд воздушным транспортом увеличился на 36,5%, внутригородским автобусом – на 8,9%, междугородним – на 4,4%, а железнодорожным транспортом на большие расстояния – подешевел на 0,4%.