Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут перенести на год-два – Биртанов

В министерстве здравоохранения занялись разработкой предложений по переносу сроков введения обязательного медицинского страхования, и введения в эту систему самозанятое население. Как сообщил во вторник в кулуарах заседания правительства журналистам глава ведомства Елжан Биртанов, сроки введения ОСМС для физлиц могут быть сдвинуты на один или два года. Если такое решение будет принято, соответствующие поправки в законодательство необходимо принять до конца года.

«С учетом поручения главы государства мы с коллегами из других госорганов сейчас готовим предложения по реализации этих поручений. Речь идет о большом количестве самозанятых людей. Как вы знаете, при внедрении ОСМС, так как эти граждане работают и не платят взносы, не эти граждане окажутся без полного охвата медуслуг. Предполагалось, что будет переходный период, когда государство за них будет платит. Но здесь глава государства четко свою позицию выразил, что необходимо создать условия для этих граждан, чтобы они были вовлечены в экономику и имели возможность реализовать свое право на медпомощь и оплату медстрахования», - сказал Биртанов.

Для вовлечения этих граждан в экономики и систему медстрахования в министерстве здравоохранения планируют в короткие сроки разобраться, «кто из них кто», в том числе, через цифровизацию населения.

«Те, кто из них действительно имеет доходы, имеет недвижимость, имеет источники к существованию, (им нужно - V) оказать содействие, чтобы они стали полноправными участниками социального процесса, платили налоги, в том числе, взносы в медстрахование. Тогда они получат все те услуги, получат право, которое все остальные работающие граждане получают», - пояснил министр.

В этой связи, встает речь и о переносе до двух лет сроков внедрения системы обязательного медицинского страхования для всех физических лиц.

«В том числе, предлагается частично перенести сроки. То есть, мы продолжим деятельность фонда и сбор взносов с работодателей. Наши предложения - продолжить сборы взносов, которые поступают. Но перенести сроки оплаты за медуслуги на год или на два. Сейчас мы это прорабатываем», - сообщил он.

Это позволит правительству, пояснил министр, с одной стороны аккумулировать необходимые обществу средства, чтобы с внедрением медстрахования предоставить граданам достаточный пакет медуслуг. С другой стороны - проработать вопросы по мерам вовлечения самозанятых в экономику.

«Это пока предложение, - еще раз уточнил Биртанов, - мы его прорабатываем. Наше предложение такое, что в течение этих двух лет основным финансирующим органом остается правительство и будет предоставляться гарантированный объем бесплатной медицинской помощи также, как и в этом году для всех – и работающих, и самозанятых, и неработающих. При этом, работодатели уже начали платить взносы, и фонд, как финансовый «мешок», грубо говоря, начал создаваться, начал формироваться. И необходимо продолжить его формирование. Но непосредственно взносы физлиц – это наемных работников, за тех, за кого платит государство и, в том числе, самозанятых, мы предлагаем перенести, и они должны начинаться одновременно с получением услуг. Мы предлагаем двухлетний период, чтобы мы могли сразу уже принимать взносы от населения, и оплачивать им медуслуги», - заключил он, отметив, что, если эти предложения будут поддержаны, то до конца года необходимо будет принять соответствующие поправки в законодательство.