Ратификацию соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании одобрил сенат

На территории Евразийского экономического союза будет создана специальная перестраховочная компания, которая будет заниматься содействием увеличения объемов взаимной торговли, развитием экономической интеграции и расширением торгово-экономических связей с третьими странами за счет работы в сфере перестрахования экспортных кредитов. Соответствующий закон «О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании» в четверг в ходе пленарного заседания одобрил сенат.

«Соглашением предусматривается, что Евразийская перестраховочная компания является международной финансовой организацией, призванной содействовать увеличению объемов взаимной торговли, инвестиций, развитию экономической интеграции между сторонами, повышению инвестиционной привлекательности и расширению торгово-экономических связей сторон с третьими странами путем осуществления деятельности в сфере перестрахования экспортных кредитов, укреплению международного финансово-экономического сотрудничества, в том числе экспортных кредитных агентств сторон, международных финансовых, банковских организаций и союзов», - объяснил депутат сената Серик Шайдаров.

По его словам, участниками компании могут быть государства и международные финансовые организации, а также другие государства, но при условии выполнения ими требований и процедур, предусмотренных уставом. Самим же уставом регламентируются такие функции, как содействие в проведении оценки рисков, минимизации рисков и урегулировании убытков при перестраховании рисков в странах Союза; осуществление выпуска, размещения, обращения, погашения и выкупа собственных ценных бумаг в соответствии с порядком, утверждаемым советом директоров.

«Соглашением определяется, что компания для обеспечения выполнения своих функций может заключать международные договоры с правительствами сторон, в том числе об условиях пребывания компании на их территориях, а также с иными уполномоченными органами сторон по вопросам, входящим в их компетенцию», - добавил депутат.

Отметим, что решение об учреждении Евразийской перестраховочной компании принято странами ЕАЭС 20 октября 2022 года в Ереване.