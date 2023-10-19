Компания будет работать в сфере перестрахования экспортных кредитов
Ратификацию соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании одобрил сенат
ФОТО GOV.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

На территории Евразийского экономического союза будет создана специальная перестраховочная компания, которая будет заниматься содействием увеличения объемов взаимной торговли, развитием экономической интеграции и расширением торгово-экономических связей с третьими странами за счет работы в сфере перестрахования экспортных кредитов. Соответствующий закон «О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании» в четверг в ходе пленарного заседания одобрил сенат.

«Соглашением предусматривается, что Евразийская перестраховочная компания является международной финансовой организацией, призванной содействовать увеличению объемов взаимной торговли, инвестиций, развитию экономической интеграции между сторонами, повышению инвестиционной привлекательности и расширению торгово-экономических связей сторон с третьими странами путем осуществления деятельности в сфере перестрахования экспортных кредитов, укреплению международного финансово-экономического сотрудничества, в том числе экспортных кредитных агентств сторон, международных финансовых, банковских организаций и союзов», - объяснил депутат сената Серик Шайдаров.

По его словам, участниками компании могут быть государства и международные финансовые организации, а также другие государства, но при условии выполнения ими требований и процедур, предусмотренных уставом. Самим же уставом регламентируются такие функции, как содействие в проведении оценки рисков, минимизации рисков и урегулировании убытков при перестраховании рисков в странах Союза; осуществление выпуска, размещения, обращения, погашения и выкупа собственных ценных бумаг в соответствии с порядком, утверждаемым советом директоров.

«Соглашением определяется, что компания для обеспечения выполнения своих функций может заключать международные договоры с правительствами сторон, в том числе об условиях пребывания компании на их территориях, а также с иными уполномоченными органами сторон по вопросам, входящим в их компетенцию», - добавил депутат.

Отметим, что решение об учреждении Евразийской перестраховочной компании принято странами ЕАЭС 20 октября 2022 года в Ереване.

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