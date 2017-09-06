Пересмотреть систему распределения грантов просят депутаты

Существующая система распределения образовательных грантов стимулирует «утечку мозгов из нашей страны», заявила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Дания Еспаева. В своем депутатском запросе она обратилась к министру образования и науки Ерлану Сагадиеву с просьбой пересмотреть эту систему и рассмотреть возможность возвращения системы вступительных экзаменов для поступления в вузы.

«Спорный характер ЕНТ, а также присуждение грантов и связанные с этим негативные эмоциональные стрессы тянутся годами и стали хроническими. Более того, они побуждают многих молодых людей уходить от ненужной нервотрепки и искать другие пути. Тем более что такие возможности, включая государственные гранты, предоставляют вузы России, Чехии, Китая и другие. Только в нынешнем году отказались от ЕНТ и отправились учиться по зарубежным грантам 40 тысяч выпускников Казахстана - это около 30 процентов. Можно констатировать, что существующая система распределения грантов стимулирует утечку мозгов из нашей страны», - заявила Еспаева.

По ее мнению, российские, европейские и китайские университеты отбирают «точно не самых слабых абитуриентов», прекрасно обходясь без единого национального тестирования. «Понятно, что многие молодые специалисты в Казахстан уже не возвращаются», - подчеркнула депутат. В этой связи депутатская фракция «Ак жол» считает необходимым: абитуриентам, набравшим свыше 110 баллов, но не прошедшим на грант по выбранной специальности, предоставить возможность получения грантов на другую специальность, где имеются нераспределенные гранты, с условием последующей сдачи разницы предметов по ЕНТ. Кроме того, депутат просит «рассмотреть возможность введения на выбор абитуриентов, помимо ЕНТ, альтернативного варианта поступления в вузы через систему вступительных экзаменов, а также разработать программу предотвращения утечки мозгов и возвращения в страну талантливых ученых и молодых специалистов».