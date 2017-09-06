Минобразования должно разработать «программу предотвращения утечки мозгов за границу»
Пересмотреть систему распределения грантов просят депутаты
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Существующая система распределения образовательных грантов стимулирует «утечку мозгов из нашей страны», заявила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Дания Еспаева. В своем депутатском запросе она обратилась к министру образования и науки Ерлану Сагадиеву с просьбой пересмотреть эту систему и рассмотреть возможность возвращения системы вступительных экзаменов для поступления в вузы.

«Спорный характер ЕНТ, а также присуждение грантов и связанные с этим негативные эмоциональные стрессы тянутся годами и стали хроническими. Более того, они побуждают многих молодых людей уходить от ненужной нервотрепки и искать другие пути. Тем более что такие возможности, включая государственные гранты, предоставляют вузы России, Чехии, Китая и другие. Только в нынешнем году отказались от ЕНТ и отправились учиться по зарубежным грантам 40 тысяч выпускников Казахстана - это около 30 процентов. Можно констатировать, что существующая система распределения грантов стимулирует утечку мозгов из нашей страны», - заявила Еспаева.

По ее мнению, российские, европейские и китайские университеты отбирают «точно не самых слабых абитуриентов», прекрасно обходясь без единого национального тестирования. «Понятно, что многие молодые специалисты в Казахстан уже не возвращаются», - подчеркнула депутат. В этой связи депутатская фракция «Ак жол» считает необходимым: абитуриентам, набравшим свыше 110 баллов, но не прошедшим на грант по выбранной специальности, предоставить возможность получения грантов на другую специальность, где имеются нераспределенные гранты, с условием последующей сдачи разницы предметов по ЕНТ. Кроме того, депутат просит «рассмотреть возможность введения на выбор абитуриентов, помимо ЕНТ, альтернативного варианта поступления в вузы через систему вступительных экзаменов, а также разработать программу предотвращения утечки мозгов и возвращения в страну талантливых ученых и молодых специалистов».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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