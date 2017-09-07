Казахстан может подписать отдельное соглашение с ОПЕК

Казахстан не исключает возможности подписать отдельное рамочное соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти в первом квартале 2018 года. Об этом в четверг в кулуарах XI Евразийского форума Kazenergy заявил журналистам вице-министр энергетики Асет Магауов.

«Я думаю, решение о пролонгации (соглашения - V), сроках будет зависеть от конъюнктуры. То есть, на сколько оказали – не оказали воздействие текущие меры, произошла ли балансировка спроса, предложения произошла. Потому что с одной стороны, есть прогнозы по дальнейшему росту спроса на нефть, но опять же, много и других факторов - поэтому тяжело сказать какое будет решение принято. Оно больше будет зависеть от многих факторов», - сказал Магауов.

В то же время он сообщил, что в следующем году минэнерго прогнозирует добычу нефти на Кашагане «в районе 13 млн тонн».

В том числе и из-за этого «об уровне обязательств Казахстана, думаю, переговоры будут продолжаться отдельно».

«Потому что есть понимание со стороны ОПЕК о том, что проект очень большой, большие инвестиции произошли, и есть необходимость возврата этих инвестиций акционерам. Поэтому я думаю, исходя из этих условий, должно решение приниматься», - подчеркнул вице-министр.

Отвечая на вопрос, может ли Казахстан подписать отдельное рамочное соглашение под ОПЕК +, Магауов однозначно ответил: «Да».