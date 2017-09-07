Казахстан может подписать отдельное соглашение с ОПЕК

В следующем году на Кашагане планируется добыча на уровне 13 млн тонн
Тамара Вааль, Астана, Vласт
Казахстан не исключает возможности подписать отдельное рамочное соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти в первом квартале 2018 года. Об этом в четверг в кулуарах XI Евразийского форума Kazenergy заявил журналистам вице-министр энергетики Асет Магауов.
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