Атырауский НПЗ планируется расширить

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на коллегии ведомства сообщил о планах разработать в этом году технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию по расширению Атырауского нефтеперерабатывающего завода и Павлодарского нефтехимического завода.

Также в марте будет принято решение инвесторами по разработке ТЭО по проекту расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год.

По словам министра, по Шымкентскому НПЗ будет подписано рамочное соглашение между министерством энергетики, «КазМунайГазом» и китайской CNPC.

Вместе с тем Саткалиев сообщил, что во втором квартале этого года завершится проект по расширению Caspi Bitum с 500 до 750 тыс. тонн в год по выработке битума, что позволит увеличить мощности битумных заводов с 1,2 до 1,45 млн тонн в год.

Напомним, что ранее Саткалиев заявлял: чтобы избежать дефицита светлых нефтепродуктов, Казахстану уже необходимо проектировать новый нефтеперерабатывающий завод и начать его строить не позднее 2032 года. Он уточнял, что четвертый нефтеперерабатывающий завод планируется построить на западе страны, его мощность будет до 10 млн тонн.

Ранее в Минэнерго заявляли, что специализированной компанией IHS Markit исследованы пути развития рынка нефтепродуктов Казахстана и Центральной Азии до 2035 года и рекомендовано расширение Шымкентского, Павлодарского и Атырауского НПЗ вместо строительства нового НПЗ.