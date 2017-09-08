Стабильность инвестиций в нефтегазовый сектор остается одним из приоритетов
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Соглашение ОПЕК+ сделало инвестиционный климат более предсказуемым – вице-премьер РФ
Мария Гордеева

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Соглашение ОПЕК+ сделало инвестиционный климат более предсказуемым. Такое мнение высказал вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Он отметил, что «Россия стала основным драйвером заключения соглашения ОПЕК+, которое позволило стабилизировать цены на нефть в последние месяцы». «Мы считаем, что это было успехом. Рынки пришли в более стабильное состояние, инвестиционный климат стал более предсказуемым, инвестиции вновь возросли», - сказал Дворкович в ходе XI Евразийского форума Kazenergy.

Он подчеркнул, что «стабильность инвестиций в нефтегазовый сектор на ближайшие десятилетия остается одним из приоритетов».

Кроме этого, он отметил, что «мировая энергетика не может и не должна быть заложником сиюминутной геополитики». «Отдельные решения отдельных стран, которые ведут к появлению неопределенности в долгосрочных инвестициях, могут вести к тяжелым последствиям на десятилетия вперед», - сказал Дворкович, отметив, что «возобновляемые источники энергии безусловный приоритет, но это очень дорогой источник энергии».

«Если мы останемся без необходимой инфраструктуры, если мы останемся без необходимых темпов разработки нефтегазовых месторождений, все это может иметь очень тяжелые последствия», - уверен вице-премьер РФ.

По его словам, удешевление возобновляемых источников энергии займет определенное время. «Мы не должны вести наши народы, наших потребителей к намного более высоким затратам просто в угоду каким-то политическим интересам», - заключил Дворкович.

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