Турция продолжит борьбу с терроризмом для укрепления позиций тюркских государств

Турецкая Республика ведет борьбу с терроризмом не только ради своей страны, но и для укрепления политической позиции всех тюркских государств, заявил в субботу в Акорде президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган в рамках своего официального визита в Астану.

«Мы переживаем не легкий период. Организация Фетхуллаха Гюлена (террористическая организация Фетхуллаха Гюлена» (ФЕТО) - V) и предательские организации они в данное время их деятельность приостановлена. И мы оказали достойное сопротивление таким предательским преступлениям. Наша борьба с такими темными силами, которые присутствуют, она продолжается», - заявил Эрдоган.

Он заверил, что такую борьбу Турция проводит не только для укрепления своей страны, но и также для укрепления политической позиции братских тюркских государств.

«Я хочу еще раз поблагодарить президента (Нурсултана Назарбаева - V), который оказал нам поддержку в борьбе с этой организацией. Террористические организации, как ИГИЛ, ДАИШ и ФЕТО и борьба с ними – укрепит наше сотрудничество», - уверен глава Турции.