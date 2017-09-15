Ему больше не вменяют получение взятки
Обвинение Тулешова переквалифицировано
Фото Айсулу Тойшибековой

В деле Тохтара Тулешова, обвиняемого в экономических преступлениях, произошли изменения: суд заменил обвинение со статьи «Дача взятки» на «Злоупотребление полномочиями», сообщает в пятницу МИА «Казинформ» со ссылкой на защитника Тулешова Мархабу Жакыпову.

Как сообщила защитник, изменение связано с переквалификацией преступных действий обвиняемых сотрудников налоговой инспекции - обвинение со статьи 366 Уголовного кодекса «Получение взятки» изменено на статью 361 часть 2 «Злоупотребление служебными полномочиями». Соответственно, обвинение Тулешову изменено со статьи 367 УК РК на статью 250.

Жакыпова также сообщила информагенству, что Тохтар Тулешов не знал о задолженности пивзавода перед государством на сумму более миллиарда тенге, об этом якобы знали лишь бухгалтеры, которые вели финансовую работу.

Судебное заседание в отношении Тохтара Тулешова и его 8 сообщников началось 10 июля. Среди подсудимых сотрудники управления государственных доходов Енбекшинского района города Шымкента, бухгалтеры пивного и стекольного заводов, бывший заместитель директора пивзавода и местный предприниматель.

Ранее Тулешов был осужден на 21 год лишения свободы по делу о попытке государственного переворота.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Казахский алфавит на латинице будет состоять из 25 букв
Новости
Противники фильма «Матильда» добрались до Казахстана
Новости
В крупных городах России людей эвакуируют из административных зданий и школ
Новости
​Экс-председатель КНБ Нартай Дутбаев осуждён на 7,5 лет лишения свободы
Новости
В Казахстане ждут потепления
Новости
Правительство одобрило проект нового Налогового кодекса