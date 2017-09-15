Обвинение Тулешова переквалифицировано

В деле Тохтара Тулешова, обвиняемого в экономических
преступлениях, произошли изменения: суд заменил обвинение со статьи «Дача
взятки» на «Злоупотребление полномочиями», сообщает в пятницу МИА
«Казинформ» со ссылкой на защитника Тулешова Мархабу Жакыпову.
Как сообщила защитник, изменение связано с переквалификацией преступных действий обвиняемых сотрудников налоговой инспекции - обвинение со статьи 366 Уголовного кодекса «Получение взятки» изменено на статью 361 часть 2 «Злоупотребление служебными полномочиями». Соответственно, обвинение Тулешову изменено со статьи 367 УК РК на статью 250.
Жакыпова также сообщила информагенству, что Тохтар Тулешов не знал о задолженности пивзавода перед государством на сумму более миллиарда тенге, об этом якобы знали лишь бухгалтеры, которые вели финансовую работу.
Судебное заседание в отношении Тохтара Тулешова и его 8 сообщников началось 10 июля. Среди подсудимых сотрудники управления государственных доходов Енбекшинского района города Шымкента, бухгалтеры пивного и стекольного заводов, бывший заместитель директора пивзавода и местный предприниматель.
Ранее Тулешов был осужден на 21 год лишения свободы по делу о попытке государственного переворота.
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