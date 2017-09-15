Следующие переговоры по урегулированию сирийского конфликта пройдут в Астане в конце октября

Такое решение принято по итогам шестого раунда переговоров
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Очередная международная встреча высокого уровня по урегулированию сирийского конфликта пройдет в Астане в конце октября, сообщил в пятницу на пленарном заседании шестого раунда Астанинского процесса министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
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