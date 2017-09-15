Такое решение принято по итогам шестого раунда переговоров
Следующие переговоры по урегулированию сирийского конфликта пройдут в Астане в конце октября
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Очередная международная встреча высокого уровня по урегулированию сирийского конфликта пройдет в Астане в конце октября, сообщил в пятницу на пленарном заседании шестого раунда Астанинского процесса министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«(Страны-гаранты Россия, Турция и Иран - V) решают провести следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане в конце октября 2017 года», - зачитал текст совместного заявления стран-гарантов по итогам шестого раунда Астанинского процесса Абдрахманов.

Отметим, что очередные переговоры по урегулированию сирийского конфликта проходят в Астане 14-15 сентября. Стороны обсудили границы зон деэскалации.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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