Следующие переговоры по урегулированию сирийского конфликта пройдут в Астане в конце октября

Очередная международная встреча высокого уровня по урегулированию сирийского конфликта пройдет в Астане в конце октября, сообщил в пятницу на пленарном заседании шестого раунда Астанинского процесса министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«(Страны-гаранты Россия, Турция и Иран - V) решают провести следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане в конце октября 2017 года», - зачитал текст совместного заявления стран-гарантов по итогам шестого раунда Астанинского процесса Абдрахманов.

Отметим, что очередные переговоры по урегулированию сирийского конфликта проходят в Астане 14-15 сентября. Стороны обсудили границы зон деэскалации.