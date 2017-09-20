Качеством казахстанских учебников обеспокоены депутаты

Качество казахстанских учебников продолжает беспокоить депутатов мажилиса парламента. В среду в ходе пленарного заседания палаты Ирина Смирнова сделала запрос на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, в котором попросила объяснить на что идут миллиардные средства, если некоторые учебники «не только не сохраняют национальный код, но и уничтожают его».

«Министерство образовании и науки каждый год рапортует об огромной работе по усовершенствованию школьных учебников. Проходят заседания, проводятся симпозиумы, работают авторские коллективы. Средства осваиваются в полном объеме. Однако на качество учебников, которые продолжают заслуженно критиковать за концептуальные, фактологические, орфографические, стилистические ошибки, содержание, полиграфические исполнение, совсем не здоровье сберегающие вес и размеры - это никак не влияет», - заявил Смирнова.

Она отметила, что на издание учебников ежегодно выделяются огромные суммы. Так, в 2015 году было выделено около 10 миллиардов тенге, 2016 году - 19 миллиардов тенге, 2017 году - 27 миллиардов тенге. Тем не менее, заявил депутат, проблемы остаются. В частности, в стране мало квалифицированных авторов учебников, а такая наука, как учебниковедение, не развита. Ее нет в реестре профессий, получаемых в ВУЗах страны.

«Так кто же является авторами учебников, которые определены как базовые по предметам?

Имеют ли они специальное образование, дающее право работать над написанием учебника?», - задается вопросом Смирнова.

Также неизвестно, взаимодействуют ли авторские коллективы между собой, так как учебниках по разным предметам «допускаются разночтения в событиях, фактах, времени их происхождения». Кроме того, они перенасыщены и, зачастую, сложно изложены или наоборот, в учебнике «Всемирная история» для 9 класса, информация о Великой Отечественной войне уместилась в один параграф.

«Например, нашумевший учебник «Русский язык» для 7 класса, где литературный язык сводится к уровню примитивного бытового общения. Через тексты и задания должны проводиться идеи воспитания, высказанные президентом: «Если не будет сохранен национальный код, национальная культура, не будет никаких преобразований, модернизаций». Предложенный учебник не только не сохраняет национальный код, но и уничтожает его. Задание в учебнике не носят воспитательный характер, - подчеркнула депутат, - Имеется ли документ, который определял бы требования к содержанию, структуре, стилю изложения, подбору материала и к качеству учебников?».

Любой учебник, напомнила Смирнова (а до избрания в парламент, она работала в школе) перед применением на практике должен пройти апробацию, получить положительные оценки экспертов, педагогов, учащихся, родителей.

«Вызывает сомнение, что учебники, внедренные в 2017 году в 5, 7 классах прошли апробацию? Так ли это?» - спросила она премьер-министра.

Серьезные нарекания, продолжила она, есть к работе Республиканского научно-практического Центра «Учебник», который утверждает, что «не несет ответственность за качество учебников, перекладывая её то на издателей, то на министерство образования и науки, то на авторов, а то и на «остановившихся» в развитии, «застрявших в прошлом» граждан».

«Так все же, какую ответственность за качество издаваемой учебной литературы несет центр «Учебник»? Если никакой, не стоит ли его оптимизировать? Как формируется экспертное сообщество? Кто является экспертами? Являются ли они квалифицированными, компетентными специалистами в области учебниковедения? Как обеспечивается объективность, беспристрастность и независимость работы экспертов по выбору единственного учебника по тому или иному предмету для учащихся страны от Минобразования и науки и центра «Учебник». Почему до сих пор этот важнейший вопрос не вынесен на рассмотрение в независимое поле? И очень важный момент - экспертная деятельность центра «Учебник» относится к сфере с высокой степенью коррупционных рисков. Не истекает ли отсюда необходимость своевременной и частой ротации руководителей этого учреждения?», - говорится в запросе.

Кроме того, депутат не понимает, действительно ли настоятельной необходимостью является переиздание всех учебников каждые 4 года.

«Учебники признанных британских издательств отличаются завидным постоянством в подаче материала, не смотря на стремительные, не менее, чем в нашей стране изменения», - привела пример парламентарий.

Вызывает тревогу и «неудержимый рост цен» на учебники. Только за год их стоимость выросла в 2-3 раза.

«В связи с тем, что по каждому предмету и в каждом классе теперь 1 утвержденный учебник, издатель становится монополистом. Согласовывались ли цены на базовые учебники с Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Не стоит ли включить предполагаемую цену учебника в критерии отбора в будущем. И это только некоторые вопросы, требующие незамедлительного рассмотрения», - заключила Смирнова.