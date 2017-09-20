До одного миллиона тенге в месяц составит зарплата сотрудников МФЦА

Заработная плата сотрудников международного финансового центра «Астана будет вполне доступной и составлять до одного миллиона тенге в месяц, заявил в среду в ходе пресс-конференции правительства глава центра Кайрат Келимбетов.

«Я назначен распоряжением президента, являюсь председателем совета АО МФЦА. Соответственно это регулируется законодательными актами, которые есть - это зарплата не выше чем в АО «Байтерек» или в фонде «Самрук-Казына», может быть и того меньше. Более того в соответствии с правилами в этом году у нас не будет ни бонусов, ни премий. Поэтому по поводу моей зарплаты можно не беспокоиться - она вполне доступная. Размер заплаты, в зависимости от разных должностей, у нас варьируется до одного миллиона тенге в месяц», - рассказал Келимбетов.

При этом он напомнил, что в МФЦА будут привлекать специалистов мирового уровня. Для этого, соответствующие компании помогут выработать руководству центра тот уровень заработных плат, который будет является конкурентоспособным.

«Безусловно мы не Дубаи и не Абу Даби, для того, чтобы позволить очень высокие зарплаты», - подчеркнул глава финцентра.

Возвращаясь к вопросу о своей зарплате Келимбетов заверил, что в рамках деятельности члена совета директоров ЕНПФ опубликовал свою пенсионную декларацию.

«После этого мне многие сказали: «Зачем ты это делаешь? Теперь нам, наверное, надо публиковать». Но я не знаю, я такой челлендж никому не выражал, но во всяком случае там видно все мои доходы». – заключил он.