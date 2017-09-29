Казахстанские туристы, пострадавшие в ДТП в Турции, отказались лететь спецбортом в клинику Астаны

Казахстанские туристы, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в Турции отказались лететь на лечение в Астану. Сегодня их должен был забрать специальный борт отечественной санавиации, однако от троих граждан поступило заявление в министерство здравоохранения Казахстана с отказом возвращаться на родину без четвертой пострадавшей, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор республиканского центра санитарной авиации Нуржан Отарбаев.

«На 29 сентября у нас был запланирован рейс. Планировалась эвакуация наших граждан в Республиканский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (который находится в Астане - V) в соответствии с профилем их травм. Перед вылетом поступило заявление в адрес Минздрава от пациентов о том, что они отказываются от спецборта, отказываются вылететь этим бортом в Казахстан», - сообщил Отарбаев.

По его словам, основной мотивацией для отказа послужил тот факт, что четвертый пострадавший «не был предусмотрен в рамках эвакуации силами санитарной авиации».

«На основании медицинских заключений турецких коллег, есть определенные медпоказания для медборта. На основании этих заключений, трое из четырех граждан подлежали эвакуации с помощью медборта, а четвертая пациентка, которая сейчас уже находится на амбулаторном лечении, не подлежала эвакуации медбортом», - объяснил глава центра санавиации.

Он также пояснил, что специальный медицинский борт предназначен для определенной категории пациентов, он готовится заранее, в зависимости от количества и тяжести состояния пациентов. И в данном случае речь шла о трех пациентах.

«Предполагаемая стоимость данного вылета, который планировался спецбортом, 21 миллион тенге в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи», - рассказал Отарбаев.

21 сентября семь казахстанских туристов попали в крупное ДТП в Турции, трое на данный момент вернулись в Казахстан, четверо получили тяжелые травмы и перенесли операции. Сегодня утром вице-министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что специальный борт должен прибыть в Анталию в полдень по местному времени.

«Это впервые в истории Казахстана, когда мы эвакуируем одновременно из дальнего зарубежья трех пациентов. Такой рейс идет при условии, что пациент находится в критическом терминальном состоянии, где тяжелое затрудненное дыхание или кома. То есть четкие показания и критерии к госпитализации», - объяснил он журналистам.

По его словам, эти трое граждан «действительно имеют тяжелое состояние», травмы травматологической и неврологической симптоматики.

«Мы эвакуируем их в Астану, чтобы оказать максимальную помощь. Все это делается в рамках гарантированного объема медицинской помощи бесплатно. Прогноз благоприятный», - заверял вице-министр.

В свою очередь руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков уточнил: «Наш консул получил официальное обращение от пострадавших граждан и родственников в адрес руководства Минздрава с просьбой отменить борт в связи с тем, что не предполагается место для четвертой пострадавшей, которая может самостоятельно передвигаться, но тем не менее является супругой одного из пострадавших, находящегося в состоянии, когда он не может самостоятельно передвигаться».

По его словам, «это нестандартная, исключительная ситуация», когда граждане отказываются от спецборта.

«Консул Казахстана в Анталье предпринял самостоятельные усилия по организации доставки наших граждан на родину. Четверо пострадавших граждан, а также трое родственников в сопровождении медперсонала вылетают сегодня из Антальи обычным рейсом через Стамбул в Алматы», - пояснил он.

Таким образом, пострадавшие граждане в сопровождении медперсонала прилетят в Алматы, и в дальнейшем продолжат лечение в различных клиниках. Что касается перелета обычным бортом, то за нее заплатил почетный консул Казахстана в Кемере.