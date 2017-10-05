Горнолыжный курорт «Кок-Жайлау» остаётся якорным проектом для Алматы – заместитель акима

Горнолыжный курорт Кок-Жайлау остаётся якорным инвестиционным проектом для Алматы. По нему продолжает разрабатываться технико-экономическое обоснование и проводиться работы по подведению инфраструктуры, рассказал в четверг на форуме Almaty Invest заместитель акима Алмас Мадиев.

Замакима подчеркнул, что администрация города видит большой экономический потенциал в туристической сфере. Особенно в части горнолыжных курортов, которые признаются более прибыльными, чем пляжный отдых.

«В рамках этого потенциала и реализуется проект Кок-Жайлау. Сегодня мы разрабатываем технико-экономическое обоснование с учётом наших условий, подходов инфраструктуры. Уже начата работа, ведутся строительно-монтажные работы по подведению инфраструктуры к комплексу. То есть, данный проект будет реализован и по нему есть устойчивое стратегическое понимание и цена вопроса очень высока – для города это большие инвестиции», - заявил Мадиев.

Он также отметил, что акимат готов обсуждать этот проект с иностранными инвесторами: «Мы ведём переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и другими финансовыми институтами, которые способны поддержать этот проект. Для города это якорный проект, который в разы улучшит его туристический и экономический потенциал».

Разработка проекта горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» началась в середине 2013 года. С момента принятия решения его строительство стало одной из острых социальных тем. Активисты и инициаторы движения «Защитим Кок-Жайлау» неоднократно проводили акции в защиту урочища от застройки. Широкую поддержку среди горожан получило и открытое письмо в адрес президента страны и правительства о недопущении строительства курорта – его подписали более 15 тыс. человек.

Осенью 2015 года строительство объекта было заморожено из-за оптимизации расходов бюджета. Однако администрация города заявляла, что проект не отменён и будет возобновлён при появлении частного инвестора. В конце 2014 года расходы на его строительство оценивались в $1,35 млрд, $450 млн. из которых собиралось вложить государство для развития инфраструктуры.