​Трамп сформулировал новые приоритеты миграционной политики США

Президент США Дональд Трамп в воскресенье направил в Конгресс список приоритетов в сфере иммиграции. По информации Fox News , в Белом доме хотят, чтобы новые предложения были приняты Конгрессом в обмен на продление программы Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), сообщает в понедельник Коммерсант.

Программа была запущена при предыдущем президенте США Бараке Обаме. С 2012 года она каждые два года обеспечивала отсрочку от депортации так называемым «мечтателям» (Dreamers) — детям, которые нелегально приехали с родителями в США и впоследствии жили и учились там. Изначально под действие этой программы подпадали 1,7 млн человек. Для участия в DACA необходимо было жить в США с 2007 года, учиться в американской школе или быть ее выпускником и не совершать серьезных правонарушений.

Об отмене Дональдом Трампом DACA стало известно 5 сентября. Барак Обама назвал это решение жестким и отметил, что депортация «мечтателей», на которых и была направлена программа, — это саморазрушение для США. В крупных американских городах в сентябре прошли акции протеста против отказа от программы, а 15 штатов США даже обратились в федеральный суд в Бруклине с просьбой признать действия Трампа противоречащими конституции.

В частности, администрация президента США хочет сократить число принимаемых беженцев и значительно увеличить число работников таможенных и иммиграционных служб, увеличить сборы на пограничных переходах, пересмотреть систему предоставления убежища. Также предложения касаются системы выдачи грин-карт — администрация Дональда Трампа требует, чтобы получать грин-карты на основе родственных связей могли только супруги и несовершеннолетние дети американцев и обладателей вида на жительство. Также в список приоритетов вошло строительство стены на границе с Мексикой.

«Президент Трамп выдвинул ряд предложений, которые обеспечат приоритет безопасности США и прекратят беззаконие. <...> Этот план будет работать. Если следовать ему, это приведет к созданию иммиграционной системы, которой мы сможем гордиться»,— приводит Fox News слова генпрокурора США Джеффа Сешенса. В отличие от него, лидер демократов в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси раскритиковала предложения. По ее словам, список приоритетов Белого дома «выходит далеко за рамки приемлемого» и «никак не похож даже на попытку компромисса».