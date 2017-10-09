Их исследуют в Межгосударственном авиационном комитете
Алия Иксанова, Астана, Vласть
До конца недели Казахстан получит расшифровки "чёрных ящиков" с самолета, упавшего близ Алматы. Об этом сообщил и.о. руководителя управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства по инвестициям и развития Жамбыл Исин.
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