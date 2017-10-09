До конца недели Казахстан получит расшифровки "чёрных ящиков" с самолета, упавшего близ Алматы. Об этом сообщил и.о. руководителя управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства по инвестициям и развития Жамбыл Исин.

По его словам, данные с бортового самописца, отправленного в Межгосударственный авиационный комитет в Москву, будут получены на этой неделе.

"Время на проведение расследования дается один месяц - 30 дней, если не потребуются дополнительные исследования. Если они потребуются, то нам предоставляется еще время - порядка 60 дней", - сказал Исин на пресс-конференции в понедельник.

3 октября в Илийском районе Алматинской области, в 28 километрах от Алматы, потерпел крушение самолет АН-28 авиакомпании East Wing. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, в 19 часов 15 минут самолет АН-28 упал вблизи села Междуречинск, а затем загорелся. На борту санавиации находилось 5 человек: капитан экипажа, второй пилот, техник и два врача. Все они погибли.