Жээнбеков побеждает в первом туре выборов президента Кыргызстана

Предварительные результаты обработки 98,4% бюллетеней свидетельствуют о победе Сооронбая Жээнбекова на выборах президента Кыргызстана. По данным центральной избирательной комиссии, всего в воскресенье проголосовало более 1,557 млн. человек, сообщает в воскресенье издание Kloop.kg.

Омурбек Бабанов занял вторую строчку с результатом 33,8% голосов. На третьем месте разместился Адахан Мадумаров, за которого проголосовали 6,47% избирателей.

«Однако окончательные результаты подсчетов будут известны только через 20 дней. Те данные, которые есть сейчас - информация с автоматических урн. Но ЦИК оставляет приоритет за ручным подсчетом», - подчёркивают обозреватели Kloop.kg.

Избирательные участки Кыргызстана были открыты с 8.00 утра до 20.00 вечера. Всего по стране работало 2375 участков, а также 37 участков за рубежом. В окончательном списке избирателей были зарегистрированы более 3,025 млн. граждан Кыргызстана.

Список кандидатов на пост президента Кыргызстана состоял из 11 человек: Эрниса Зарлыкова; Токтоайым Уметалиева; Темира Сариева; Улукбека Кочкорова; Таалатбека Масадыкова; Омурбека Бабанова; Арстанбека Абдылдаева; Азимбека Бекназарова; Сооронбая Жээнбекова; Адахана Мадумарова; Арсланбека Малиева.

На нескольких участках наблюдатели зафиксировали нарушения, также случаются проблемы с идентификацией избирателей по отпечатку пальца. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 2 случая подкупа избирателей, факта нанесения телесных повреждений на территории избирательных участков и 1 случай нарушения тайны голосования. Агентство АКИpress, ссылаясь на председателя ЦИКа Кыргызстана Нуржан Шайлдабекову, сообщило о недействительности 15 465 бюллетеней.

«По тем данным, которые находятся на сайте ЕСС, лидирует кандидат Сооронбай Жээнбеков – 856 тыс. 971 голос, второе место: Омурбек Бабанов – 530 тыс. 189 голосов, третье место: Адахан Мадумаров – 102 тыс. 671 голос, Темир Сариев – 40 тыс. 78, результат «против всех» - 10 тыс. 972 голоса и пятое место Таалатбек Масадыков – 9 тыс. 359 голосов», - также сообщила Шайлдабекова.