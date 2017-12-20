Забастовка шахтеров не повлияет на производственные показатели – Касымбек

Остановка предприятий на четверо суток не скажется на объемах добычи
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Забастовка шахтеров в Шахтинске не повлияет на производственные показатели компании «АрселорМиттал Темиртау», обещают в компании. Об этом в среду в кулуарах мажилиса заявил журналистам министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.
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