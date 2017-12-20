Забастовка шахтеров не повлияет на производственные показатели – Касымбек

Забастовка шахтеров в Шахтинске не повлияет на производственные показатели компании «АрселорМиттал Темиртау», обещают в компании. Об этом в среду в кулуарах мажилиса заявил журналистам министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«На производственные показатели «Арселор Миттала» никаким образом не повлияла (забастовка шахтеров - V). Мы считаем, что компания до конца (года - V), те заявленные проектные объемы, которые планировала по добыче угля и по производству металла, должна выполнить. По крайней мере, руководство компании об этом заявляет», - сказал Касыбек.

На прошлой неделе шахтеры восьми шахт, принадлежащих компании «АрселорМиттал Темиртау» объявили забастовку. Почти 700 человек на протяжении четырех суток находились в шахтах, требуя повысить заработную плату на 100%, уменьшить пенсионный возраст до 50 лет, стопроцентную оплату больничного листа. Также горняки требовали вернуть им дом отдыха Шахтер. Руководство компании, в итоге, заявило, что готово поднять заработную плату только на 30%, а также выплатить единовременную премию в размере оклада. Кроме того, «АрселорМиттал Темиртау» подал в суд, требуя признать забастовку незаконной. Суд Шахтинска вынес решение о приостановлении забастовки, после чего шахтеры поднялись на поверхность. В пятницу компания заявила, что отзовет иски к шахтерам и профсоюзам.