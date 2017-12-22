Жээнбеков приедет в Казахстан для подписания документов о режиме пересечения госграницы

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетит Казахстан с официальным визитом 25-26 декабря, сообщает в пятницу Sputnik Кыргызстан со ссылкой на заведующую отделом внешней политики аппарата главы Кыргызстана Айзаду Субакожоеву.

В ходе визита планируется подписание документов о режиме пересечения госграницы и ее демаркации, а также совместного заявления.

«В 2003 году был подписан договор о делимитации, в 2008-м его ратифицировали. Последние несколько лет стороны проводили активную работу по демаркации, и в ходе предстоящего визита будет подписан договор. Таким образом, завершится юридическое оформление нашей границы», — рассказала Субакожоева.

По ее словам, предстоящие переговоры дадут импульс для реализации «Дорожной карты».

«Кыргызская сторона настроена на дальнейшее укрепление дружеских отношений и партнерства на основе равноправия, взаимной выгоды и уважения», — добавила Субакожоева.

25-26 декабря пройдут двусторонние встречи в узком кругу и расширенном формате, стороны обменяются мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС. 26 декабря Жээнбеков вылетит с рабочим визитом в Москву, где примет участие в неформальной встрече глав стран СНГ.