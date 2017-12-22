Жээнбеков приедет в Казахстан для подписания документов о режиме пересечения госграницы

Глава Кыргызстана прибудет в Казахстан 25-26 декабря
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетит Казахстан с официальным визитом 25-26 декабря, сообщает в пятницу Sputnik Кыргызстан со ссылкой на заведующую отделом внешней политики аппарата главы Кыргызстана Айзаду Субакожоеву.
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