​Агентство S&P повысило рейтинги Bank RBK до уровня «ССС/С»

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило кредитные рейтинги Bank RBK до уровня «CCC/C». Они также были помещены в список «CreditWatch with developing implications» - «рейтинги на пересмотре, ситуация находится в процессе развития», сообщает в понедельник пресс-служба банка.

В агентстве отмечают, что рейтинги были повышены из-за возобновления операционной деятельности банка. «Всего за шесть недель интенсивной работы была достигнута полная стабилизация деятельности банка. Всего за пять недель нам пересмотрели рейтинг, что в практике рейтинговых агентств случается крайне редко. Наша текущая задача – продолжать работать не сбавляя темпов, чтобы оправдать доверие и ожидания клиентов», – отметил председатель cовета директоров Bank RBK Торстен Пол.

На начало декабря 2017 года активы Bank RBK составили 971,9 млрд тенге, средства клиентов – 438,2 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 147,7 млрд тенге. Собственный капитал банка на к этому периоду составил 177,4 млрд тенге, уставный капитал – 144,4 млрд тенге.