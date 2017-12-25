​На 13% выросла торговля между Казахстаном и Кыргызстаном за 10 месяцев

Назарбаев заявил, что между странами нет проблем, которые нельзя решить
Тамара Вааль, Астана, Vласть
За десять месяцев текущего года торговля между Казахстаном и Кыргызстаном выросла на 13%, заявил в понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековом. Глава Казахстана также подчеркнул, что между странами нет таких проблем, которые было бы невозможно решить.
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