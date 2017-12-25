​На 13% выросла торговля между Казахстаном и Кыргызстаном за 10 месяцев

За десять месяцев текущего года торговля между Казахстаном и Кыргызстаном выросла на 13%, заявил в понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековом. Глава Казахстана также подчеркнул, что между странами нет таких проблем, которые было бы невозможно решить.

«За 10 месяцев торговля выросла на 13%, Казахстан является одним из основных партнеров Кыргызстана и одним из основных инвесторов. За эти годы в Кыргызскую экономику вложено порядка 650 млн долларов, действует несколько сотен совместных предприятий. В Казахстане работает больше 700 предприятий с участием кыргызского бизнеса и капитала», - сказал Назарбаев.

Он напомнил, что страны работают в условиях евразийской интеграции.

«Сейчас в узком кругу мы рассмотрели широкий круг региональных, политических вопросов, которые нам надо решать. И сейчас предлагаю перейти на актуальные вопросы двусторонней повестки дня. С момента последней встречи в Минске прошло не так много времени, но наши правительства проделали очень большую полезную работу, сняли вопросы, которые были, волновали и вас, и нас не меньше волновали. Поэтому мы сегодня можем поговорить о том, что еще можно сделать», - добавил Назарбаев, подчеркнув, что между Кыргызстаном и Казахстаном «нет таких проблем, которые невозможно было бы решить».