Более 80% полицейских оснащены видеорегистраторами – МВД

На сегодняшний день более 80% полицейских оснащены видеорегистраторами, и в последние дни уходящего года эта работа будет еще продолжаться, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев. В то же время он заявил, что, не смотря на приказ министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, согласно которому полицейским без видеорегистраторов запрещается останавливать водителей, дорожно-транспортные патрули все же могут это делать. И водитель не может оспорить выписанный штраф.

«На сегодняшний день уже более 80% полицейских оснащены видеорегистраторами, до конца года эта работа еще будет проводиться. Но это по моим предварительным данным. Да, в действительности, те полицейские, которые не оснащены видеорегистраторами, они к надзору за дорожным движением не привлекаются, потому что факты и доказательная база обязательно должна регистрироваться с помощью видеорегистраторов», - сказал Кениспаев.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, если у полицейского не работает видеорегистратор, но он остановил водителя, может ли гражданин в таком случае не оплачивать штраф, представитель МВД подчеркнул «неотвратимость наказания».

«Основанием и поводом для возбуждения административного производства является факт, непосредственно, совершения правонарушения. Если было правонарушение, значит адмпроизводство должно быть возбуждено и рассмотрено в установленном порядке. В то же время, водитель может подать жалобу на факт, если были допущены какие-то неправомерные действия в процессе осуществления административного производства. Если будут какие-то грубейшие нарушения процессуального порядка, то тогда в рамках административного законодательства там предусматриваются моменты, в каких случаях можно прекратить административное производство. Но если факт нарушения был, он доказан и нарушений при составлении административного протокола не было то, безусловно, здесь должен сработать принцип неотвратимости наказания, правонарушитель понесет ответственность», - заявил он.

Как пояснил Кенисбаев, а данном случае встает другой вопрос «неисполнение внутреннего приказа МВД по наличию и обеспечению работоспособности видеорегистратора».

«Но здесь будет рассмотрен другой вопрос – вопрос дисциплинарной ответственности сотрудника полиции. Но это никак не влияет на исход административного дела», - подчеркнул зампред комитета.

Он также отметил, что в случае неправомерных действий полицейского водителям стоит обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить на телефон доверия. В таком случае «будет проведена проверка».