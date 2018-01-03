​Казахстан приступил к председательству в Совете безопасности ООН

C 1 января по 31 января 2018 года Казахстан впервые будет председательствовать в Совете безопасности ООН и руководить рабочим процессом Совета. 18 января состоятся министерские дебаты о нераспространении оружия массового уничтожения под председательством Нурсултана Назарбаева, сообщает министерство иностранных дел.

В январе в Совбезе состоятся открытые и закрытые обсуждения ситуации в Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, Центрально-Африканской Республики, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии. На срок председательства Казахстана запланированы три мероприятия в формате дебатов:

«На 18 января намечены тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. 19 января состоятся министерские дебаты СБ ООН на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». Ожидается участие министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана, а также глав внешнеполитических ведомств стран-членов СБ ООН. 25 января пройдут ежеквартальные открытые дебаты СБ ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН на тему «Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины», – говорится в сообщении.