​Казахстан приступил к председательству в Совете безопасности ООН

Весь январь Казахстан будет исполнять обязанности председателя Совбеза организации
C 1 января по 31 января 2018 года Казахстан впервые будет председательствовать в Совете безопасности ООН и руководить рабочим процессом Совета. 18 января состоятся министерские дебаты о нераспространении оружия массового уничтожения под председательством Нурсултана Назарбаева, сообщает министерство иностранных дел.
Еще по теме:
- Назарбаеву рассказали о подготовке его визита в США
- В ООН операцию против рохинджа в Мьянме назвали этнической чисткой
- Кристофер Фабиан, глава венчурного фонда UNICEF: «Мы начали работу над созданием технологических сетей в Казахстане»
- США настаивают на проведении закрытого заседания Совбеза ООН по поводу КНДР
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые