Расследование связано с деятельностью ее благотворительного фонда
ФБР начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон
Фото Getty Images

ФБР начало новое расследование в отношении экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон из-за деятельности ее благотворительного фонда, сообщает РИА Новости.

По данным источников в правоохранительных органах, ФБР расследует, нарушал ли Clinton Foundation законы в период, когда Клинтон занимала должность госсекретаря США. Следователи должны установить, получали ли «доноры» благотворительного фонда помощь со стороны государства после внесения пожертвований, а также ответить на вопрос, действовала ли организация в соответствии с налоговым законодательством.

Представители Хиллари Клинтон и благотворительного фонда пока никак не прокомментировали ситуацию.

В 2015-2016 годах ФБР проводило расследование на предмет возможной утечки секретной информации, когда Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, вела служебную переписку через личный почтовый сервер. По итогам проверки бюро не нашло в действиях Клинтон состава преступления, хотя было установлено, что около 100 писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч электронных писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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