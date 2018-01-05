ФБР начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон

По данным источников в правоохранительных органах, ФБР расследует, нарушал ли Clinton Foundation законы в период, когда Клинтон занимала должность госсекретаря США. Следователи должны установить, получали ли «доноры» благотворительного фонда помощь со стороны государства после внесения пожертвований, а также ответить на вопрос, действовала ли организация в соответствии с налоговым законодательством.

Представители Хиллари Клинтон и благотворительного фонда пока никак не прокомментировали ситуацию.

В 2015-2016 годах ФБР проводило расследование на предмет возможной утечки секретной информации, когда Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, вела служебную переписку через личный почтовый сервер. По итогам проверки бюро не нашло в действиях Клинтон состава преступления, хотя было установлено, что около 100 писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч электронных писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.