Современные технологии обеспечат Казахстану рывок в промышленности, АПК, транспорте и строительстве - Назарбаев

«Флагманом» внедрения новых технологий во все сферы жизнедеятельности казахстанцев должна стать третья пятилетка индустриализации, развитие промышленности будет по-прежнему нацелено на обрабатывающий сектор с высокой производительностью труда, говорится в опубликованном в среду послании президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана.

«Необходимо разработать и апробировать новые инструменты, направленные на модернизацию и цифровизацию наших предприятий с ориентацией на экспорт продукции. Они должны в первую очередь стимулировать трансферт технологий», - сказано в послании. Глава государства поручил в пилотном режиме оцифровать несколько казахстанских промышленных предприятий.

«Цифровизация экономики, помимо дивидендов, несет и риски масштабного высвобождения рабочей силы. Нужно заранее выработать согласованную политику по трудоустройству высвобождаемой рабочей силы», - также отметил президент.

Назарбаев подчеркнул важность развития аграрной науки: «Она должна заниматься в первую очередь трансфертом новых технологий и их адаптацией к отечественным условиям». По его словам, внедрение новых технологий в АПК приведет к интенсификации сельского хозяйства, что в свою очередь сделает бренд натуральных продуктов питания «Сделано в Казахстане» узнаваемым во всем мире.

Президент поручил «увеличить в течение 5 лет производительность труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза».

Внедрения цифровых технологий требует и транспортно-логистическая инфраструктура, говорится в послании. «Использование «больших данных» позволит обеспечить качественной аналитикой, выявить резервы роста и снизить избыточные затраты. Для этих целей необходимо внедрить Интеллектуальную транспортную систему», - отметил Назарбаев.

Он также подчеркнул, что при строительстве жилья также «важно применять новые методы строительства, современные материалы, принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской застройки». По мнению главы государства, все объекты инфраструктуры следует оснащать «системами интеллектуального управления».