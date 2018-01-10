Еще четверо получили легкие ушибы
Четверо казахстанцев госпитализированы в результате ДТП в Таиланде - МИД
Фото truephuket.com

Казахстанские дипломаты в Таиланде находятся в постоянном контакте и оказывают необходимую помощь гражданам Казахстана, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Пхукет, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел в среду.

В ведомстве сообщили, что 9 января в результате ДТП с открытым микроавтобусом на территории парка аттракционов «Hanuman World» четверо из восьми граждан Казахстана (двое мужчин 1945 и 1982 г.р. и две женщины 1978 и 1993 г.р.) были госпитализированы с различными переломами и порезами, остальные четверо получили легкие ушибы.

«Двое пострадавших были прооперированы, сейчас они продолжают лечение в местных клиниках. Одна из госпитализированных женщин (1993 г.р.) была выписана из больницы сегодня в первой половине дня. Все пострадавшие имеют медицинскую страховку», - говорится в распространенном сообщении.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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