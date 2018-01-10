Четверо казахстанцев госпитализированы в результате ДТП в Таиланде - МИД

Еще четверо получили легкие ушибы
Казахстанские дипломаты в Таиланде находятся в постоянном контакте и оказывают необходимую помощь гражданам Казахстана, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Пхукет, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел в среду.
Еще по теме:
- «Руководство Казахстана ценит и уважает Омурбека Бабанова, как ведущего кыргызского политика» - штаб Бабанова
- Повестка переговоров по Сирии в Астане будет известна по итогам экспертной встречи в Тегеране - МИД
- Задержанных в Египте студентов депортируют в Казахстан - МИД
- МИД Казахстана направил ноту протеста властям Египта
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые