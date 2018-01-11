Аэропорт Астаны возобновляет работу

В четверг международный аэропорт Нурсултан Назарбаев Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий был закрыт. В 17:00 аэропорт возобновляет работу, сообщила Vласти зампред комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Тоты Амирова.

"Открыли, но еще никто не вылетал, готовятся", - сказала Амирова.

В четверг международный аэропорт Нурсултан Назарбаев Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий был закрыт около 9 утра. Время возобновления работы аэропорта откладывалось несколько раз.

Позже комитет гражданской авиации сообщил, что аэропорт Нурсултан Назарбаев планирует возобновить свою работу в 17.00 часов. В связи с плохими метеоусловиями у авиакомпании Эйр Астана задержано 4 рейса, отменено 30 рейсов, из них 14 международные. У авиакомпании SCAT задержано 9 рейсов, отменено 12 рейсов.

Некоторые самолеты из столицы принимал международный аэропорт Алматы. По словам президента АО «Международный аэропорт Алматы» Айбола Бекмухамбетова, на данный момент ни один рейс в Алматы по вине аэропорта не задержан, он работает в штатном режиме.

Аким Астаны Асет Исекешев объявил чрезвычайную ситуацию природного характера.