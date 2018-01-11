В общей сложности аэропорт был закрыт восемь часов
Аэропорт Астаны возобновляет работу
Фото Жанары Каримовой

В четверг международный аэропорт Нурсултан Назарбаев Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий был закрыт. В 17:00 аэропорт возобновляет работу, сообщила Vласти зампред комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Тоты Амирова.

"Открыли, но еще никто не вылетал, готовятся", - сказала Амирова.

В четверг международный аэропорт Нурсултан Назарбаев Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий был закрыт около 9 утра. Время возобновления работы аэропорта откладывалось несколько раз.

Позже комитет гражданской авиации сообщил, что аэропорт Нурсултан Назарбаев планирует возобновить свою работу в 17.00 часов. В связи с плохими метеоусловиями у авиакомпании Эйр Астана задержано 4 рейса, отменено 30 рейсов, из них 14 международные. У авиакомпании SCAT задержано 9 рейсов, отменено 12 рейсов.

Некоторые самолеты из столицы принимал международный аэропорт Алматы. По словам президента АО «Международный аэропорт Алматы» Айбола Бекмухамбетова, на данный момент ни один рейс в Алматы по вине аэропорта не задержан, он работает в штатном режиме.

Аким Астаны Асет Исекешев объявил чрезвычайную ситуацию природного характера.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Аким Астаны объявил чрезвычайную ситуацию природного характера
Новости
Задержан начальник департамента по делам обороны Кызылординской области
Новости
Директора театра Ауэзова уличили в получении взятки
Новости
​Анатолий Стати может предложить суду продать долю Казахстана в Кашагане
Новости
Казахстанцев ждут холодные выходные
Новости
Мырзахметов назначен акимом Жамбылской области