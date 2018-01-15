​Во время недавних протестов в Иране погибли 25 человек

Во время недавних протестов в Иране, начавшихся 28 декабря, погибли 25 человек, ещё 400 были арестованы. Об этом заявил представитель судебных властей Ирана Хосейн Мохсени Эжеи, сообщает в понедельник Коммерсант.

Акции протеста в Иране начались 28 декабря после резкого повышения цен на продукты. Прошедшие демонстрации были крупнейшими с 2009 года, когда в стране прошли акции против подтасовок результатов президентских выборов. Власти страны обвинили в заговоре Израиль, Саудовскую Аравию, США и Великобританию. Они арестовали бывшего президента страны Махмуда Ахмадинеджада за поддержку и подстрекательство уличным протестам. Сейчас он находится под домашним арестом.

Противостояние участников протестов с властями продолжались и в интернете. Руководство Ирана блокировало социальные сервисы Telegram и Instagram, подозревая их в разжигании антиправительственных настроений. Facebook, Youtube и Twitter заблокированы в Иране с 2009 года.