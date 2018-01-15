​Во время недавних протестов в Иране погибли 25 человек

Ещё 400 участников демонстраций были задержаны
Во время недавних протестов в Иране, начавшихся 28 декабря, погибли 25 человек, ещё 400 были арестованы. Об этом заявил представитель судебных властей Ирана Хосейн Мохсени Эжеи, сообщает в понедельник Коммерсант.
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