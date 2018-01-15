​Президент Афганистана заявил о неспособности поддерживать свою армию без помощи США

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его страна не продержится и полугода без поддержки США. По данным телеканала CBS, США покрывают 90% расходов оборонного бюджета Афганистана, ежегодно выделяя более $4 млрд. Еще $30 млрд было потрачено на восстановление республики, сообщает в понедельник Коммерсант.

«Мы не будем в состоянии поддерживать нашу армию в течение шести месяцев без американской поддержки и потенциала», - заявил Гани. Он также подчеркнул, что на территории Афганистана орудует 21 международная террористическая группировка: «В этой стране орудует 21 международная террористическая группировка. Посылаются десятки террористов-смертников. Есть целые «фабрики смертников». Мы находимся в осаде».

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп представил новую стратегию американской политики в Афганистане. Согласно ей, полномочия американских военных в этой стране расширятся. Месяцем позднее глава Пентагона заявил, что США направят в Афганистан дополнительные 3 тыс. военнослужащих.